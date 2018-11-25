Экс-глава Nissan мог скрыть очень много денег - более $25 млн дохода

Сумма, которую он все-таки умудрился скрыть, оказалась следующей: приблизительно 3 млрд иен ($26 млн). Эта информация представлена во многочисленных японских СМИ.



Официальная декларация Гона содержит следующую информацию: ему удалось заработать за выше указанный период 2,9 млрд иен ($25,6 млн).

Известно, что сейчас ныне арестованного экс-руководителя концерна продолжает проверять токийская прокуратура. Ее представителей очень интересует вся полнота его деклараций на протяжении трех последних лет.

Гона, а также бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли на днях арестовали. Их подозревают в сокрытии доходов.





Текст: Т. Сокот



