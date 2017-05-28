В Белграде раздался взрыв на территории автомобильного центра

На территории белградского автоцентра в ночь на воскресенье, 28 мая, прогремел мощный взрыв. Как пишут сербские СМИ, к счастью, вследствие инцидента никто из людей не пострадал. Произошло ЧП в районе общины Нови-Београд, в павильоне, расположенном по адресу бульвар Михаила Пупина, 8.



По данным местных правоохранительных органов, раздался взрыв большой силы в складском помещении, где хранились автомасла Oportunitet. Рядом расположены бизнес-центры. Следователи не исключают, что сработало самодельное взрывное устройство, оставленное в автоцентре подрывником со злым умыслом.

Текст: Е. Скобелева