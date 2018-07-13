Непогода на Ставрополье: ураган оставил без света более 2 тыс. человек

Более 2 тыс. человек эти дни без света в поселке Ясная Поляна, Предгорный район Ставропольского края. Причина – ливень с ураганом. Эта информация принадлежит представителям экстренных служб региона.







Представители Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) района сообщили следующее: - "Сильный ветер повалил деревья, порваны провода, пострадали газовые трубы. Без электричества осталась вся Ясная Поляна, там около 2 тыс. человек".





Обратим внимание, что частично оказалось нарушено электроснабжение в поселке Юца. Также обесточено много домов в станице Ессентукской.





Представители аварийных служб заняты восстановительными работами.

Текст: Т. Сокот



