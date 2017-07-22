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Впервые в истории Китай будет закупать рис У США

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Впервые в истории Китай будет закупать рис У США

22.07.2017 22:48 / Политика / Прочли: 411 человек

Впервые власти КНР пошли на импорт продукта номер один из Америки. Своего риса Китаю не хватает, ведь, являясь самым большим производителем этого злака на планете, Поднебесная одновременно является и самым большим его потребителем…

Китай впервые пошел на такой шаг. Как импорт риса из США. Соответственный торговый договор был подписан в четверг, 19 июля. О чем сообщил американский секретарь сельского хозяйства Сонни Пердью. «Мы предпринимали попытки подписать контракт с Китаем на протяжении десятилетий, и мне приятно видеть, что мы наконец-то достигли договоренности. Особенно зная, сколько пользы это принесет нашим производителям и промышленности», – не скрывал радости Пердью.

Китай выращивает в 20 раз больше риса, чем Соединенные Штаты, но при этом остается также набольшим потребителем этого продукта.

Еще до недавних пор Китаю приходилось покупать много риса за рубежом, тратя при этом на транспортировку ежегодно свыше миллиарда долларов. Только за прошлый год КНР импортировала порядка 5 млн тонн риса. В одиночку США удовлетворить потребительские запросы китайцев не могут, так как американского риса экспортируется в среднем 3-4 млн тонн в год.

Экономисты констатируют: рост импорта продуктов питания в Китае отражает проблемы в сельском хозяйстве азиатской страны. Сельское население стареет, грунты истощены, урожайность культур низкая. Один из основных негативных факторов такого положения дел – высокий уровень загрязнения и изменения в климате.

По информации Министерства сельского хозяйства США, поставлять американский рис в Китай начнут сразу после того, как китайские уполномоченные лица завершат аудит объектов-изготовителей риса в Соединенных Штатах.

Отметим, прорыв в отношениях между странами состоялся спустя два месяца после того, как департамент торговли США разрешил импортировать американскую говядину и природный газ в Китай.

В это же время отношения между странам остаются напряженными. Действующий глава Дональд Трамп не единожды обвинял Пекин в недобросовестной торговли. Кроме того, американские власти не устраивает огромный торговый профицит КНР с США, который в июне вырос до 25,4 млрд долларов. Экспорт китайских товаров в США увеличился на 11,3 % – до 197 млрд долларов. Именно этот вопрос стал основной темой обсуждения в ходе последних переговоров представителей двух сверхдержав, являющихся ведущими экономиками мира.

Текст: Е. Скобелева 

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Источник: LadyVenus.ru
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