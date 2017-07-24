Тысячи граждан Грузии не вернулись из ЕС после введения безвиза

С 28 марта 2017 года безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались 55 000 граждан Грузии, из которых в законные сроки на родину не вернулись три тысячи человек.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел государства Шалва Хуцишвили.





Как отметил Хуцишвили, те лица, которые еще не возвратились в Грузию, министерством идентифицированы. По его словам, на этом этапе нельзя прямо сказать, что все эти три тысячи человек нарушили 90-дневный безвизовый режим, так как часть из них могла отправиться в те страны, с которыми у Грузия также безвиз.







Текст: Е. Скобелева