Центральный банк России: официальный курс евро упал на 24 копейки

Однако, курс американской валюты если сравнивать с национальной, существенно вырос. Он изменился на 20,28 копейки, поднявшись до планки в 57,76 рубля. Эта информация принадлежит российскому регулятору.



Что касается стоимости бивалютной корзины, которая рассчитана согласно официальным курсам, она увеличилась, если сравнивать с показателем на четверг. Изменения в среднем на 0,37 копейки. Таким образом она составила 63,76 рубля.

Текст: Т. Сокот



