Аренда автовышки в Москве

Люлька оснащена перилами, которые обеспечивают безопасность во время выполнения работы на высоте. Для выполнения работ с электросетью, люлька оснащается электроизоляцией, что позволяет избежать травм. Конструкция размещается на автомобиль или специальное шасси.

Аренда автовышки популярна. Позволить себе воспользоваться услугами автовышки могут даже маленькие предприятия. Автовышка арендуется на определенный срок выполнения работы и возвращается компании в целости и сохранности.





Зачем нужна автовышка?





Как говорилось выше, автовышки нужны для выполнения работ на высоте. Используется подъемник в таких целях:





Обслуживание лесопарковых зон;



Для проведения строительных работ;



Обслуживание рекламных щитов;



Обслуживание электроинфраструктуры;



Для спасательных работ.







Где арендовать?





Компания "СпецРент" предлагает взять в аренду автовышку от собственника в Москве и московской области. Квалифицированный персонал предоставляет клиентам услуги круглосуточно и без выходных. У компании собственный парк техники японских, российских и европейских марок высокого качества.





Позвонив по номеру телефона, указанному на официальном сайте «Автовышка.москва», расскажите опытному оператору задачу, для которой нужна автовышка. Менеджер компании подберет подъемник из парка и оформит заявку. Доставка автовышки осуществляется в указанное время и место в пределах Москвы и московской области.





Преимущества аренды





Компания работает круглосуточно и принимает срочные вызовы, которые требуют быстрого прибытия автовышки на место происшествия. За счет собственного автопарка, аренда автовышки у компании обойдется на 15% дешевле, чем у других предприятий.





Расчет стоимости аренды





Если вы хотите узнать точную стоимость аренды автовышки со стрелой 28 метров или любого другого размера, на официальном сайте «автовышка.москва» есть расчет стоимости аренды автовышки. Укажите длину стрелы и возможную подачу за МКАД. Калькулятор подсчитает стоимость и выведет ее снизу.





Как сэкономить?





Компания предлагает акции, которые помогут сэкономить на аренде автовышки. Заказы с 22:00 по 5:00 дешевле на 15%. На каждый второй заказ или две автовышки сразу действует скидка 5%. На автовышки с длиной стрелы от 45 метров также действует скидка в 5%.





На официальном сайте каждый желающий может получить купон и использовать его при оформлении аренды, чтобы получить скидку.