Аренда автовышки в Москве
24.05.2018 23:57 / Автомобили / Прочли: 270 человек
Проведение работы на высоте не обойдется без автовышки. Главный атрибут конструкции - люлька с рабочей площадкой, которая вмещает в себя до двух работников с инструментами и материалами для работы. Рабочий поднимается на высоту до 75 метров для выполнения задачи.
Люлька оснащена перилами, которые обеспечивают безопасность во время выполнения работы на высоте. Для выполнения работ с электросетью, люлька оснащается электроизоляцией, что позволяет избежать травм. Конструкция размещается на автомобиль или специальное шасси.
Аренда автовышки популярна. Позволить себе воспользоваться услугами автовышки могут даже маленькие предприятия. Автовышка арендуется на определенный срок выполнения работы и возвращается компании в целости и сохранности.
Зачем нужна автовышка?
Как говорилось выше, автовышки нужны для выполнения работ на высоте. Используется подъемник в таких целях:
- Обслуживание лесопарковых зон;
- Для проведения строительных работ;
- Обслуживание рекламных щитов;
- Обслуживание электроинфраструктуры;
- Для спасательных работ.
Где арендовать?
Компания "СпецРент" предлагает взять в аренду автовышку от собственника в Москве и московской области. Квалифицированный персонал предоставляет клиентам услуги круглосуточно и без выходных. У компании собственный парк техники японских, российских и европейских марок высокого качества.
Позвонив по номеру телефона, указанному на официальном сайте «Автовышка.москва», расскажите опытному оператору задачу, для которой нужна автовышка. Менеджер компании подберет подъемник из парка и оформит заявку. Доставка автовышки осуществляется в указанное время и место в пределах Москвы и московской области.
Преимущества аренды
Компания работает круглосуточно и принимает срочные вызовы, которые требуют быстрого прибытия автовышки на место происшествия. За счет собственного автопарка, аренда автовышки у компании обойдется на 15% дешевле, чем у других предприятий.
Расчет стоимости аренды
Если вы хотите узнать точную стоимость аренды автовышки со стрелой 28 метров или любого другого размера, на официальном сайте «автовышка.москва» есть расчет стоимости аренды автовышки. Укажите длину стрелы и возможную подачу за МКАД. Калькулятор подсчитает стоимость и выведет ее снизу.
Как сэкономить?
Компания предлагает акции, которые помогут сэкономить на аренде автовышки. Заказы с 22:00 по 5:00 дешевле на 15%. На каждый второй заказ или две автовышки сразу действует скидка 5%. На автовышки с длиной стрелы от 45 метров также действует скидка в 5%.
На официальном сайте каждый желающий может получить купон и использовать его при оформлении аренды, чтобы получить скидку.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
ЧП в США: в небе над Аляской между собой столкнулись два легкомоторных самолета
16.06.2018 23:49 / ПроисшествияЭрик Шунеманн, представитель противопожарной службы американского штата Аляска, проинформировал общественность...
Эксперты: снижение запасов нефти в США намного сильнее нежели прогноз аналитиков
16.06.2018 23:43 / ЭкономикаЭксперты считают, что снижение коммерческих запасов нефти в Соединенных Штатах, если не учитывать стратегическ...
Российский центр по примирению враждующих сторон: в Сирии зафиксировано нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков
16.06.2018 23:38 / В миреПредставители российского центра по примирению враждующих сторон проинформировали общественность о том, что на...
Магнитуда землетрясения в районе Командорских островов составила 5,0 балла
16.06.2018 22:22 / ПроисшествияПредставители Камчатского филиала Геофизической службы РАН проинформировали общественность о подземных толчках...
В Лондоне по подозрению в терроризме задержали гражданина Финляндии
16.06.2018 22:19 / ОбществоСотрудники британских правоохранительных органов задержали гражданина Финляндии. Его, к сожалению, подозревают...
В отставку ушел премьер-министр Грузии Квирикишвили
16.06.2018 21:45 / ПроисшествияНапомним, что Георгий Квирикишвили возглавлял правительство Грузии начиная с 30 декабря 2015 года. ...
В Антарктике таят льды: показатель достиг рекордного уровня
16.06.2018 21:34 / ПроисшествияОбнародованы результаты нового исследования, которые принадлежат ученым из США и Великобритании. Они проинформ...
Трагедия в Алтайском крае: погиб шахтер
16.06.2018 21:24 / ПроисшествияЧП произошло на Корбалихинском руднике, Змеиногорский район Алтайского края. ...
Происшествие в небе на Аляске: между собой столкнулись два самолета
16.06.2018 16:40 / ПроисшествияВ результате случившегося погиб один человек. ...
В Москве по причине Ураза-Байрам закрывали метро "Проспект Мира"
16.06.2018 16:39 / ПроисшествияВ Москве закрывали на вход кольцевую станцию метро "Проспект Мира". ...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар