В Пакистане боевики активировали бомбу на рынке. Погиб 21 человек

На северо-западе Исламской Республики Пакистан, на крупном рынке овощей в племенной области Куррам, сегодня, 21 января, прогремел мощный взрыв. Вследствие террористического акта, реализованного неустановленными боевиками, погиб по крайней мере 21 человек. Еще около сорока получили ранения различной степени тяжести.



По сообщению депутата регионального Национального собрания Саджида Хуссейна Тури, на рыночной площади сработала самодельная бомба, заложена она была на одном из прилавков в куче помидоров. По словам другого местного чиновника по имени Сабзали Хан, кустарное взрывное устройство мог привести в действие террорист-смертник.

Текст: Е. Скобелева