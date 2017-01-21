В Пакистане боевики активировали бомбу на рынке. Погиб 21 человек
Более двух десятков человеческих жизней унес взрыв, произошедший сегодня на овощном рынке в области Куррам, расположенной в северо-западной части страны. Взрывное устройство было спрятано в торговом лотке и замаскировано горкой томатов.
На северо-западе Исламской Республики Пакистан, на крупном рынке овощей в племенной области Куррам, сегодня, 21 января, прогремел мощный взрыв. Вследствие террористического акта, реализованного неустановленными боевиками, погиб по крайней мере 21 человек. Еще около сорока получили ранения различной степени тяжести.
По сообщению депутата регионального Национального собрания Саджида Хуссейна Тури, на рыночной площади сработала самодельная бомба, заложена она была на одном из прилавков в куче помидоров. По словам другого местного чиновника по имени Сабзали Хан, кустарное взрывное устройство мог привести в действие террорист-смертник.По состоянию на данный момент ни одна из террористических группировок, действующих на территории государства, не взяла на себя ответственность за произошедшее.