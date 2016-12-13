В Индии результате столкновения авторикши и микроавтобуса погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек, в том числе шесть деток школьного возраста, погибли в ходе столкновения микроавтобуса и авторикши рядом с городом



Раджгарх, центральная Индия. Это сообщение полиции штата Мадхья-Прадеш.





В правоохранительных органах сообщили, что дети возвращались на авторикше из Раджгарха после экзаменов в государственной школе в свою деревню Хиранкхеди. Микроавтобус, который столкнулся с авторишки, следовал в Раджгарх. Его водитель превысил скорость и выехал на встречную полосу национального шоссе номер 12.





Дальше произошло лобовое столкновение обеих транспортных средств. Они оба перевернулись.





В результате случившегося на месте происшествия погибли 11 человек, включая пятерых школьников. От серьезных травм скончалась еще одна девочка. Еще четверых пострадавших госпитализировали. Медики их состояние оценили как критическое.





В свою очередь соболезнование семьям пострадавших выразил главный министр штата Шиварадж Сингх Чоухан. Он объявил о выплате компенсаций в размере 10 тысяч рупий (около $150).





Текст: Т. Сокот



