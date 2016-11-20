Церковь в лице патриарха Кирилла обнародовала свою позицию касательно запрет абортов
Русская православная церковь считает, что аборты следует вывести из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Полностью запретить прерывание беременности в РФ пока невозможно. Нужно постепенно сокращать число абортов, делаемых россиянками по разным мотивам.
Об этом в интервью РИА Новости рассказал патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. Напомним, в сентябре предстоятель РПЦ подписал
обращение активистов, призывающее сразу запретить аборты на территории страны. Позже
пресс-служба владыки пояснила, что речь шла о запрете медицинского страхования
абортов.
По словам Кирилла, государство должно подчеркнуть свое
негативное отношение к абортам. Он навел пример, что алкоголикам и наркоманам не
помогают приобретать спиртное и наркотики за счет страховки. Тогда как стоимость
процедуры прерывания беременность в медучреждении покрывается общей страховкой.
Патриарх Кирилл приводит цифры, что, по разным данным, в
РФ за год женщины делают 3-5 миллионов абортов. «Сокращение абортов на один
миллион в год привело бы к увеличению населения на 10 миллионов за 10 лет», -
подчеркивает священник.
Руководитель РПЦ настаивает на том, что россияне должны
понимать аборт как грех и надругательство над женщиной. Тогда равнодушное
отношение общества к этой проблеме изменится.
Текст: Е. Скобелева