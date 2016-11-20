Церковь в лице патриарха Кирилла обнародовала свою позицию касательно запрет абортов

Об этом в интервью РИА Новости рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Напомним, в сентябре предстоятель РПЦ подписал обращение активистов, призывающее сразу запретить аборты на территории страны. Позже пресс-служба владыки пояснила, что речь шла о запрете медицинского страхования абортов.



По словам Кирилла, государство должно подчеркнуть свое негативное отношение к абортам. Он навел пример, что алкоголикам и наркоманам не помогают приобретать спиртное и наркотики за счет страховки. Тогда как стоимость процедуры прерывания беременность в медучреждении покрывается общей страховкой.

Патриарх Кирилл приводит цифры, что, по разным данным, в РФ за год женщины делают 3-5 миллионов абортов. «Сокращение абортов на один миллион в год привело бы к увеличению населения на 10 миллионов за 10 лет», - подчеркивает священник.

Руководитель РПЦ настаивает на том, что россияне должны понимать аборт как грех и надругательство над женщиной. Тогда равнодушное отношение общества к этой проблеме изменится.

Текст: Е. Скобелева