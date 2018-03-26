Саудовская Аравия: сбиты 7 ракет, которые выпущены с территории Йемена

В общем, этот снаряд сбит благодаря американскому противоракетному комплексу «Пэтриот».



Немного позднее в вооруженных силах королевства проинформировали общественность о том, что всего сбиты 7 ракет, которые были выпущены со стороны Йемена.

Невзирая на этот, часть обломков попали просто в жилые районы.

В результате случившегося погиб 1 человек.

Текст: Т. Сокот



