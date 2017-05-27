Происшествие в Греции: перевернулся школьный автобус

Речь идет о школьном автобусе, перевозившем учеников, преподавателей и родителей на экскурсию. Это транспортное средство перевернулось на севере Греции. В результате случившегося пострадал 21 человек. Хорошо, что погибших нет.







Несколько слов о ДТП. Оно произошло рядом с городом Серре. Автобус перевернулся после того, как водитель начал маневрировать. Он в такой способ пытался уйти от столкновения с грузовиком. Что касается водителя грузовика, тот скрылся с места происшествия. В настоящий момент его активно разыскивает полиция.





Из 40 пассажиров лишь у одного ребенка серьезная травма ноги. Все остальные отделались легкими повреждениями.





На место происшествия прибыли медики. Они оказали всем необходимую помощь.





Текст:

Т. Сокот



