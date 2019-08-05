Полиция о стрельбе с дракой возле университета в Киеве

Согласно предварительным данным, 26-летний парень приехал в гости к своим друзям. Это студенты. Ребят не было дома, вот он и решил, что нужно ехать домой.







Возле своего автомобиля он заметил, что находятся два пьяных незнакомца, нецензурно выражавшихся. Владелец машины к ним обратился и сделал замечание. Дальше завязалась драка. Один из парней достал пистолет, внезапно открыв огонь.

Хорошо, что в результате происшествия пострадавших не было.





Текст: Т. Сокот



