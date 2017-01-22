Певица Пелагея родила мужу-хоккеисту дочку
Фолк-исполнительница Пелагея и ее супруг – нападающий московского ЦСКА и сборной Тарасова на Матче всех звезд Континентальной хоккейной лиги Иван Телегин – впервые стали родителями. В субботу артистка родила девочку. Об этом журналистам рассказал новоиспеченный папа.
Спортсмен поведал, что малышку назвали Таисией, она с
мамой чувствуют себя хорошо. Хоккеиста сразу поздравили коллеги и подарили для
его дочки куколку-неваляшку.
Напомним, хоккеист и певица устроили тайную свадьбу летом
2016 года. До женитьбы пара встречалась несколько месяцев. Пелагея после
свадьбы отказалась быть тренером-наставников в шоу «Голос». Тогда же появились
слухи о беременности артистки. Вскоре эта информация подтвердилась.
Кстати, 30-летняя Пелагея уже была замужем, но в первом
браке детей у нее не было. А у 24-летнего Ивана Телегина от гражданского сожительства
подрастает сын.
Текст: Е. Скобелева