Певица Пелагея родила мужу-хоккеисту дочку

Спортсмен поведал, что малышку назвали Таисией, она с мамой чувствуют себя хорошо. Хоккеиста сразу поздравили коллеги и подарили для его дочки куколку-неваляшку.



Напомним, хоккеист и певица устроили тайную свадьбу летом 2016 года. До женитьбы пара встречалась несколько месяцев. Пелагея после свадьбы отказалась быть тренером-наставников в шоу «Голос». Тогда же появились слухи о беременности артистки. Вскоре эта информация подтвердилась.

Кстати, 30-летняя Пелагея уже была замужем, но в первом браке детей у нее не было. А у 24-летнего Ивана Телегина от гражданского сожительства подрастает сын.

Текст: Е. Скобелева