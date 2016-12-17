В результате ДТП в Псковской области погибли граждане Вьетнама

Пятеро граждан Вьетнама погибли в результате крупного ДТП в Псковской области. В настоящий момент восемь человек из них находятся в больнице. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Это сообщение местной полиции.







Авария случилась около полуночи. Водитель автомашины Mazda оказался на встречной полосе, где он столкнулся с грузовиком Renault. Авария произошла на 433-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель.





В СМИ о происшествии представлена следующая информация: - "по предварительным данным, все пятеро погибших и большинство пострадавших в ДТП в Опочецком районе Псковской области были гражданами Вьетнама". В числе пострадавших оказался водитель и экспедитор грузовика.





Руководитель пресс-службы псковского УМВД Алексей Баранов сообщил, что на месте ДТП активно работает оперативная группа. Она выясняет все причины и обстоятельства случившегося. В настоящий момент движение транспорта оказалось затруднено в обе стороны.





Текст: Т. Сокот



