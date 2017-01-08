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В Оренбургской области горела газо-нефтяная скважина

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В Оренбургской области горела газо-нефтяная скважина

08.01.2017 12:15 / Происшествия / Прочли: 240 человек

Предварительные данные свидельствуют о том, что пострадавшие отсутствуют. 

Речь идет о возгорании газо-нефтяной скважины. Это случилось в Оренбургской области. Согласно обнародованным предварительным данным пострадавшие отсутствуют. Это сообщение в регионального ГУ МЧС.

Текст сообщения ведомства носит следующий характер: - "возгорание газо-нефтяной скважины произошло в Курманаевском районе Оренбургской области в 18 км от села Грачевка. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет". 

В региональном главке сообщили, что по отношению к населенному пункту угроза отсутствует. 

Чтобы потушить пожар было вполне достаточно сил и средств. 

Текст: Т. Сокот

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Источник: LadyVenus.ru
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