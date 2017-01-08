В Оренбургской области горела газо-нефтяная скважина

Речь идет о возгорании газо-нефтяной скважины. Это случилось в Оренбургской области. Согласно обнародованным предварительным данным пострадавшие отсутствуют. Это сообщение в регионального ГУ МЧС.







Текст сообщения ведомства носит следующий характер: - "возгорание газо-нефтяной скважины произошло в Курманаевском районе Оренбургской области в 18 км от села Грачевка. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет".





В региональном главке сообщили, что по отношению к населенному пункту угроза отсутствует.





Чтобы потушить пожар было вполне достаточно сил и средств.





Текст: Т. Сокот



