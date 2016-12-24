Авария на востоке Малайзии унесла жизни не менее 13 человек

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на востоке Малайзии, погибли по меньшей мере 13 человек, еще 17 получили ранения.







Авария случилась сегодня ранним утром на скоростной трассе рядом с городом Пагох (штат Джохор).





Происшествие прокомментировали спасатели. Они сообщили, что пассажирский автобус, который следовал в Куала-Лумпур, вылетел за пределы трассы. Дальше он рухнул в шестиметровую пропасть.





В свою очередь ДТП прокомментировал заместитель руководителя пожарно-спасательного управления штата Мохада Юсуфа. Он сообщил, что предварительный осмотр места происшествия свидетельствует о том, что что состояние дорожного покрытия находился в настоящий момент в удовлетворительном состоянии. Что касается погодных условий, они также нормальные.





В результате случившегося погиб водитель автобуса. Он скончался на месте происшествия от полученных травм. Они оказались несовместимы с жизнью.





Текст: Т. Сокот



