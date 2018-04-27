Украина и Израиль технически решили парафировать Соглашение о свободной торговле

Эта информация принадлежит торговому представителю Украины Наталье Никольской на ее странице в Facebook.







Никольская написала следующее: - "Это технический, но важный процедурный вопрос, который дает возможность юридически проверить текста Соглашения для дальнейшего его перевода на три языка и подготовить Соглашение к подписанию".





До подписания соглашения стороны не имеют никаких юридических обязательств. Лишь после ратификации соглашение будет обязательным документом для выполнения.





Никольская отметила, что соглашение о свободной торговле сразу открывает рынок промышленных товаров Израиля на 80%, а Украины - на 70%. На другие товары установлены переходные периоды. Исключение касается лишь ювелирных изделий с обеих сторон.





Обратим внимание, что за первые два месяца этого года экспорт украинских товаров в Израиль составил $ 116 600 000.





Текст: Т. Сокот