В японском городе Арида сегодня горел нефтеперерабатывающий завод

Какая-либо информация о пострадавших в настоящий момент отсутствует. На текущий момент ничего не известно о причине возгорания.

В настоящий момент на месте пожара работают пожарные и вместе с ними спасатели.

Крупный пожар случился на нефтеперерабатывающем заводе, японский город Арида, префектура Вакаяма. Это сообщение местного пожарного управления.

Последние новости

На базе ОМОНа в Москве погиб старший лейтенант Следственный комитет проводит проверку по факту гибели сотрудника спецподразделения ОМОН в Москве. Как сообщае... Следственный комитет проводит проверку по факту гибели сотрудника спецподразделения ОМОН в Москве. Как сообщае...

В Первоуральске – массовое отравление горожан из центрального водопровода Уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболева... Уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболева...

Певица Мадонна усыновляет еще двух африканских детей 58-летняя Мадонна воспитывает родных детей – 20-летнюю Лурдес-Марию и 16-летнего Рокко, а также двух 11-летних... 58-летняя Мадонна воспитывает родных детей – 20-летнюю Лурдес-Марию и 16-летнего Рокко, а также двух 11-летних...

Туристка из Китая погибла в Мурманске, делая селфи на дороге Двое туристов из Китая попали под машину в Мурманске, перебегая дорогу в неположенном месте. Как сообщили в пр... Двое туристов из Китая попали под машину в Мурманске, перебегая дорогу в неположенном месте. Как сообщили в пр...

Невеста Федора Бондарчука беременна? Таким вопросом задались журналисты и поклонники творчества режиссера после премьеры его фильма «Притяжение». Н... Таким вопросом задались журналисты и поклонники творчества режиссера после премьеры его фильма «Притяжение». Н...

Голливуд: брак Скарлетт Йохансон не выдержал метаний между двумя континентами Актриса и французский журналист Роман Дориак расстались после двух лет брака. 32-летняя Йоханссон не носит обр... Актриса и французский журналист Роман Дориак расстались после двух лет брака. 32-летняя Йоханссон не носит обр...

Товары IKEA станут дешевле для покупателей в России Компания IKEA намерена снизить на 1,8 тысячи видов товара – в целом 20% ассортимента, представленного в России... Компания IKEA намерена снизить на 1,8 тысячи видов товара – в целом 20% ассортимента, представленного в России...

В центре Москвы ночью произошла массовая драка Пять человек получили различные травмы и были госпитализированы после массовой драки в центре столицы. Стычка ... Пять человек получили различные травмы и были госпитализированы после массовой драки в центре столицы. Стычка ...

На Алтай обрушились метели, людей эвакуируют с заснеженных дорог На переметенной снегом трассе в Поспелихинском районе вечером 25 января застряли пять пассажирских автобусов и... На переметенной снегом трассе в Поспелихинском районе вечером 25 января застряли пять пассажирских автобусов и...

ЧП во Владивостоке: полсотни рыбаков застряли на льдине Владивостокской городской поисково-спасательной службе сегодня утром пришлось проводить спасательную операцию ... Владивостокской городской поисково-спасательной службе сегодня утром пришлось проводить спасательную операцию ...



