В польском зоопарке медведица вырыла снаряд времен ВОВ

Хозяйка вольера увлеченно ковырялась в грунте и вскоре вырыла какой-то изъеденный ржавчиной металлический предмет. У смотрителей зоопарка все внутри похолодело, когда, пригляделись и поняли, что именно животное с довольным видом зажало в зубах.





К счастью, у них получилось лакомым блюдом заманить мишку-сладкоежку в соседнюю клетку, и медведица оставила в покое опасную игрушку. Территорию вокруг отделений с медведями и тиграми немедленно оцепили, вызвали специалистов. За считанные минуты на место ЧП прибыли саперы и забрали взрывоопасный объект, оказавшийся 40-миллиметровым снарядом от гаубицы, с собой. Позднее взрывотехники ликвидировали боеприпас на полигоне.





Новый познаньский зоопарк расположен на месте, где в период Великой Отечественной велись масштабные бои. Вырытый медведицей снаряд вряд ли тут единственный. Согласно сообщению Польского культурного центра в Калининграде, в настоящий момент пиротехники собираются проверить пока еще свободные от построек площади зверинца, где позже планируют открыть вольеры для диких кошек – пантер и леопардов.



