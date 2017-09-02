Лавров сравнил отношения США и РФ с танцами: «Для танго нужны двое, а Америка исполняет брейк-данс»

Кремль с Белым домом ссор не ищет, но, как известно, для танго нужны два танцора. Такую неожиданную метафору выбрал для описания нынешнего состояния отношений между США и РФ российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в пятницу, 1 сентября, выступая с трибуны перед студенческим и преподавательским составом МГИМО.

"Как не единожды говорил президент, мы не ищем ссор с этой страной, — отметил глава МИД РФ. — Мы всегда были дружественно настроены к американскому народу, и сейчас мы открыты для конструктивного взаимодействия, где это отвечает российским интересам", — заверил Лавров. Также министр уверил, что Москва искренне желает, чтобы двусторонняя политическая атмосфера нормализовалась. "Но, как вы знаете, для танго нужны двое, — в несколько поэтической манере резюмировал он. — А наши американские партнеры пока, по-моему, раз за разом исполняют индивидуальный брейк-данс".

Как известно, глава внешнеполитического ведомства России в свое время сочинял стихи, так что подобрать подходящую метафору для него не составит труда.

Текст: Е. Скобелева