В Домодедове экстренно приземлился направлявшийся на Кубу самолет

Это был пассажирский Boeing 767-300, который принадлежит авиакомпании Azur Air. Он следовал из Москвы на кубинский курорт Варадеро, однако, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово.







Происшествие прокомментировали в авиационных службах. Здесь сообщили, что командир пассажирского самолета решил возвратиться в аэропорт так как отказало оборудование.





В СМИ обнародована следующая информация: - "Командир рейса Москва - Варадеро, вылетевшего из аэропорта Домодедово в среду утром, принял решение о возвращении в аэропорт из-за отказа одной из систем автоматизации".





В пресс-службе аэропорта обратили внимание на то, что пассажирам вернувшегося самолета предоставят резервный борт.





В пресс-службе сообщили следующее: - "Пассажирам авиакомпания предоставляет резервный борт, он сейчас готовится к рейсу. Планируется, что вылет состоится в 14:30 по московскому времени". Снижение и посадка "Боинга" проходили в штатном режиме.





Воздушное судно должно было покинуть воздушную гавань в 2:00 мск, однако вылетело только в 8:11 мск.





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Т. Сокот