Следком начал проверку по факту самоубийства чемпиона по стрельбе среди юниоров

Столичные правоохранители установили личность молодого человека, обнаруженного мертвым в зеленой зоне по улице Головачева в Москве. Им оказался 20-летний горожанин Владислав Лошаков, подававший большие надежды молодой спортсмен, чемпион России среди юниоров по стендовой стрельбе. По основной версии следствия, парень, сломленный черной, как ему казалось, полосой в жизни, наложил на себя руки.





Согласно данным предварительного следствия, в дневное время суток 13 ноября на территории московского парка "Кузьминки" местные жители обнаружили тело молодого человека с огнестрельным ранением в голову. В ходе осмотра места происшествия оперативники изъяли предсмертную записку.





В среду гибель воспитанника спортивной школы по стендовой стрельбе, за которую парень выступал, подтвердил один из тренеров. Прошлой весной молодой спортсмен вместе с ровесниками Алексеем Беловым и Николаем Сорокиным завоевали командное золото чемпионата России среди юниоров в олимпийском упражнении «скит».









Текст: Е. Скобелева

