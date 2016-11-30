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Следком начал проверку по факту самоубийства чемпиона по стрельбе среди юниоров

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Следком начал проверку по факту самоубийства чемпиона по стрельбе среди юниоров

30.11.2016 12:45 / Происшествия / Прочли: 131 человек

Тело 20-летнего парня с простреленной головой обнаружили в московском парке "Кузьминки" обнаружили еще 13 ноября. Но личность погибшего была установлена лишь спустя две недели 

Столичные правоохранители установили личность молодого человека, обнаруженного мертвым в зеленой зоне по улице Головачева в Москве. Им оказался 20-летний горожанин Владислав Лошаков, подававший большие надежды молодой спортсмен, чемпион России среди юниоров по стендовой стрельбе. По основной версии следствия, парень, сломленный черной, как ему казалось, полосой в жизни, наложил на себя руки. 


Согласно данным предварительного следствия, в дневное время суток 13 ноября на территории московского парка "Кузьминки" местные жители обнаружили тело молодого человека с огнестрельным ранением в голову. В ходе осмотра места происшествия оперативники изъяли предсмертную записку.


В среду гибель воспитанника спортивной школы по стендовой стрельбе, за которую парень выступал, подтвердил один из тренеров. Прошлой весной молодой спортсмен вместе с ровесниками Алексеем Беловым и Николаем Сорокиным завоевали командное золото чемпионата России среди юниоров в олимпийском упражнении «скит». 


В настоящее по факту гибели молодого человека Следственными органами Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве начата доследственная проверка, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Текст: Е. Скобелева

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Источник: LadyVenus.ru
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