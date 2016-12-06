Шоу-бизнес В мире Наука Музыка Кино Спорт Автомобили Общество Криминал Финансы Интернет Экономика Происшествия Политика Новости
Автомобили КИА в России: распространенные поломки и их устранение

Рейтинг: 0.0/5 (0 голосов)

Автомобили КИА в России: распространенные поломки и их устранение

06.12.2016 11:40 / Автомобили / Прочли: 108 человек

Автомобили КИА – удобные, практичные, стильные транспортные средства, давно ставшие популярными среди многих среднестатистических россиян. 

запчасти для КиаЮжнокорейские машины обладают хорошими ходовыми параметрами. Простой и лаконичный внешний вид позволяет использовать их частным лицам и компаниям. Высокое качество сборки гарантирует продолжительный срок эксплуатации без поломок. Оригинальные запчасти для Киа можно приобрести у дилеров, на традиционных и виртуальных площадках. Комплектующие, так же, как и сами автомобили, имеют весьма доступную стоимость.

Немного о производителе

В настоящее время продукция концерна КIA пользуется большой популярностью во многих странах мира. Компания была основана в 1944 году. В течение первых нескольких десятилетий предприятие занималось производством мотоциклетной техники, а также велосипедов. На рубеже 70-х годов организация была модернизирована. На производственных линиях стали выпускаться легковые и грузовые автомобили.

Сейчас концерн состоит из десяти заводов. Последние находятся не только в Южной Корее, но и в других странах. Годовой выпуск автомобилей составляет примерно 2,6 млн единиц техники. Современные машины КИА – высокотехнологичные агрегаты, отличающиеся экономичным расходом топлива, простотой и доступностью обслуживания.

Распространенные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы КИА

Как и любой другой вид техники, автомобили, производимые на заводах КИА, в процессе эксплуатации нередко выходят из строя. Владельцы отмечают несколько наиболее уязвимых мест данных авто. Сюда относятся рулевая система, подвеска, ходовая часть, электроника. Качественные запчасти Киа Серато, Соул, Спортейдж, Пиканто и других моделей позволяют оперативно устранить неполадки. Для этого достаточно обратиться на специализированную СТО. Выявить любые слабые места транспортных средств поможет современная компьютерная диагностика.

Достаточно распространенной проблемой владельцев КИА является коробка передач. В процессе интенсивной эксплуатации в сложных дорожных условиях из строя выходят инжекторы. Негативное влияние на эти компоненты оказывает низкокачественное горючее, от которого, к сожалению, не застрахован ни один водитель в РФ. Посторонние примеси, наличествующие в топливе, скапливаются на форсунках и поверхностях трубопроводной системы. Нивелировать негативное влияние низкокачественного бензина и дизельного топлива можно, осуществляя периодически промывку. Чтобы максимально продлить срок эксплуатации автомобилей КИА, доверять их ремонт, диагностику и обслуживание необходимо профессионалам.

Специализированные узкопрофильные СТО: преимущества услуг

Опытные автомобилисты утверждают, что наиболее качественное обслуживание машины определенной марки осуществляется в мастерской, специализирующейся на починке агрегатов соответствующего производителя. То есть узкопрофильными компаниями, являющимися официальными дилерами. Обращаясь сюда, можно воспользоваться следующими плюсами:

  • профессиональное консультирование по любым вопросам, связанным с использованием, обслуживанием и ремонтом автомобилей КИА;
  • большой ассортимент и доступная стоимость комплектации – запчасти для Пиканто и для других моделей авто южнокорейского бренда у официалов стоят как минимум на 20% дешевле;
  • наличие дорогостоящего оборудования, позволяющего быстро выполнять диагностику, настройку, ремонт и замену узлов;
  • индивидуальный подход к клиентам и гарантия на работы и товары.

Комментарии
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Россия 1 ТНТ СТС ТВ Центр (ТВЦ) REN TV ОРТ (Первый Канал)
все телеканалы
Последние новости
Двоих пострадавших в результате ДТП в Югре уже выписаны из больницы Двоих пострадавших в результате ДТП в Югре уже выписаны из больницы
07.12.2016 11:38 / Происшествия
Еще 17 человек в настоящий момент проходят лечение....
В Кемеровской области столкнулись две машины и автобус, погибли пассажиры внедорожникаВ Кемеровской области столкнулись две машины и автобус, погибли пассажиры внедорожника
07.12.2016 11:18 / Происшествия
Утром 6 декабря на трассе Р-255 «Сибирь» в Юргинском районе, недалеко от деревни Большой Улус, столкнулись рей...
Роспотребнадзор закрыл столичное кафе «Му-Му» после отравления детейРоспотребнадзор закрыл столичное кафе «Му-Му» после отравления детей
07.12.2016 10:59 / Общество
В Москве закрыли одно из кафе сети «Му-Му» после того, как на экскурсии в столице отравились школьники из Кали...
Увеличилось число жертв землетрясения в ИндонезииУвеличилось число жертв землетрясения в Индонезии
07.12.2016 10:48 / Происшествия
Сегодня в СМИ представлена информация о том, что оно возросло до 54 человек. Стало известно, что в результате ...
ЧП в Советской Гавани: в многоквартирном доме взорвался газ, есть пострадавшиеЧП в Советской Гавани: в многоквартирном доме взорвался газ, есть пострадавшие
07.12.2016 10:31 / Происшествия
По последней информации, четыре женщины пострадали при взрыве бытового газа в пятиэтажном доме в Советской Гав...
Китаянка купила дом, продав подаренные ухажерами смартфоныКитаянка купила дом, продав подаренные ухажерами смартфоны
07.12.2016 10:23 / В мире
22-летняя китаянка Сяоли, которая не хочет называть свою фамилию, рассказала о необычном способе заработать на...
В южных провинциях Таиланда в результате наводнения погибли людиВ южных провинциях Таиланда в результате наводнения погибли люди
07.12.2016 10:21 / Происшествия
Речь идет о гибели 14 человек. В настоящий момент известно, что стихия затронула районы, где проживает приблиз...
Роскачество: каждая третья бутылка шампанского в РФ – подделкаРоскачество: каждая третья бутылка шампанского в РФ – подделка
07.12.2016 10:16 / Общество
Исследование представленных на российском рынке шампанского и игристых вин проводило Роскачество. Напитки пров...
В аэропортах Москвы отменили 80 авиарейсов и приблизительно 60 из них было задержаноВ аэропортах Москвы отменили 80 авиарейсов и приблизительно 60 из них было задержано
07.12.2016 00:49 / Происшествия
Так, в Домодедове было отменено 22 рейса. Еще 27 должны были  выполятся с опозданием. В Шереметьеве тоже ...
Ангела Меркель еще два года будет возглавлять правящую партию ГерманииАнгела Меркель еще два года будет возглавлять правящую партию Германии
06.12.2016 19:09 / В мире
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, кстати, первая в истории канцлер-женщина, вновь переизбрана предс...

Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
 
Поиск архива
     
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар


© 2008-2016 «ЕВРОСМИ»
При цитировании материалов прямая гиперссылка на ЕВРОСМИ.RU обязательна.
О сайте | Реклама на сайте | Обратная связь
Rambler's Top100