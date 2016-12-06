Автомобили КИА в России: распространенные поломки и их устранение

Южнокорейские машины обладают хорошими ходовыми параметрами. Простой и лаконичный внешний вид позволяет использовать их частным лицам и компаниям. Высокое качество сборки гарантирует продолжительный срок эксплуатации без поломок. Оригинальные запчасти для Киа можно приобрести у дилеров, на традиционных и виртуальных площадках. Комплектующие, так же, как и сами автомобили, имеют весьма доступную стоимость.

Немного о производителе



В настоящее время продукция концерна КIA пользуется большой популярностью во многих странах мира. Компания была основана в 1944 году. В течение первых нескольких десятилетий предприятие занималось производством мотоциклетной техники, а также велосипедов. На рубеже 70-х годов организация была модернизирована. На производственных линиях стали выпускаться легковые и грузовые автомобили.



Сейчас концерн состоит из десяти заводов. Последние находятся не только в Южной Корее, но и в других странах. Годовой выпуск автомобилей составляет примерно 2,6 млн единиц техники. Современные машины КИА – высокотехнологичные агрегаты, отличающиеся экономичным расходом топлива, простотой и доступностью обслуживания.

Распространенные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы КИА



Как и любой другой вид техники, автомобили, производимые на заводах КИА, в процессе эксплуатации нередко выходят из строя. Владельцы отмечают несколько наиболее уязвимых мест данных авто. Сюда относятся рулевая система, подвеска, ходовая часть, электроника. Качественные запчасти Киа Серато, Соул, Спортейдж, Пиканто и других моделей позволяют оперативно устранить неполадки. Для этого достаточно обратиться на специализированную СТО. Выявить любые слабые места транспортных средств поможет современная компьютерная диагностика.



Достаточно распространенной проблемой владельцев КИА является коробка передач. В процессе интенсивной эксплуатации в сложных дорожных условиях из строя выходят инжекторы. Негативное влияние на эти компоненты оказывает низкокачественное горючее, от которого, к сожалению, не застрахован ни один водитель в РФ. Посторонние примеси, наличествующие в топливе, скапливаются на форсунках и поверхностях трубопроводной системы. Нивелировать негативное влияние низкокачественного бензина и дизельного топлива можно, осуществляя периодически промывку. Чтобы максимально продлить срок эксплуатации автомобилей КИА, доверять их ремонт, диагностику и обслуживание необходимо профессионалам.

Специализированные узкопрофильные СТО: преимущества услуг



Опытные автомобилисты утверждают, что наиболее качественное обслуживание машины определенной марки осуществляется в мастерской, специализирующейся на починке агрегатов соответствующего производителя. То есть узкопрофильными компаниями, являющимися официальными дилерами. Обращаясь сюда, можно воспользоваться следующими плюсами: