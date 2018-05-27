В Китае рады, что удалось ликвидировать ядерный полигон Пхунгери в КНДР

В заявлении сказано следующее: - "это важный шаг, предпринятый Северной Кореей на пути к денуклеаризации".



Интересно мнение китайских дипломатов. Они отметили, что в стране рассчитывают на последующие шаги в этом же направлении. В этот вопрос втянуты все заинтересованные стороны.

Текст: Т. Сокот



