В аэропортах Лондона по причине тумана задержали ряд авиарейсов

Дело в том, что на юге Англии сильный туман. Он поставил под угрозу соблюдение графика полетов сразу в трех аэропортах британской столицы. Это Лондон-Сити, Хитроу и Гатвике.







В СМИ представлено сообщение официального представителя наиболее загруженных воздушных ворот Европы – Хитроу. Он сообщил, что по причине непогоды в аэропорту отложили сразу несколько утренних авиарейсов. Этого стоило было и ожидать на протяжении дня. Дело в том, что при такой непогоде сбой графика неминуем.





Инцидент прокомментировала ведущая британская авиакомпания British Airways. Здесь призвали пассажиров, которые отправляются на рождественские каникулы, отслеживать в интернете всю информацию о полетах.





Заявление авиакомпании носит следующий характер: - "мы приносим извинения за трудности, вызванные плохими погодными условиями, и сделаем все возможное, чтобы свести к минимуму их воздействие на нашу работу".





Текст: Т. Сокот



