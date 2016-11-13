Пожилой немец нашел потерянное обручальное кольцо внутри моркови с собственного огорода

Три года назад 82-летний немец, вскапывая огород, утерял очень важную для него вещь — свое золотое обручальное кольцо. Дедушка тогда очень расстроился, и супруга утешала его, что пропажа со временем найдется.

И вот, спустя три осени, когда пожилой мужчина овдовел и уже давно разуверился, что когда-нибудь увидит много значащее для него украшение, матерь-природа решила вернуть ему отобранное. И сделала это самым неожиданным образом.

Когда пришла пора собирать урожай, дедушка выкопал на своей грядке морковь и, обратив внимание на странную форму одного корнеплода, с удивлением обнаружил, что в овоще застряло потерянное им три года назад обручальное кольцо. Морковь выросла внутри кольца и «вынесла» его на поверхность земли, чтобы оно наконец могло воссоединиться со своим законным владельцем.

Покойная жена дедушки всегда верила, что тот найдет свое кольцо, и оказалось, что все это время она была права.

Текст: Е. Скобелева