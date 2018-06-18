Крупный пожар в жилом пятиэтажном доме в центре Алма-Аты ликвидирован

Это был крупный пожар, который случился в жилом пятиэтажном доме, центр Алма-Аты. Возгорание удалось потушить. Эта информация принадлежит представителям Комитета по ЧС МВД Казахстана.



Погибшие и пострадавшие в результате пожара отсутствуют.

Представитель комитета сообщил следующее: - "пожар ликвидирован, пострадавших нет. Площадь – 190 квадратных метров".

С огнем активно боролись 40 человек личного состава противопожарной службы. В работе использовалось 17 единиц техники.

Текст: Т. Сокот



