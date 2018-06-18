Землетрясение, магнитуда которого составила 5,9 баллов, было зафиксировано в Японии

В сообщении было сказано следующее: - "на западе Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9 баллов, с очагом в северной части префектуры Осака на глубине 10 километров. В самом городе Осака ощущались толчки силой в 4 балла по 7-бальной шкале... Угрозы цунами нет".



Обратим внимание на тот момент, что население районов с сейсмоактивностью оповестили о землетрясении всего за несколько минут до ЧП.





Текст: Т. Сокот



