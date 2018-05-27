В результате ДТП с «Газелью» в Дагестане пострадали люди - 11 человек

Это ДТП произошло у дагестанского населенного пункта Джалган. Пассажирская «Газель» опрокинулась в кювет. Эта информация принадлежит представителям регионального управления МВД.



На место ДТП выехали кареты скорой помощи. Они доставили в местную больницу 11 пострадавших. В их числе детей не было. Тяжелых травм у пострадавших нет.

Текст: Т. Сокот



