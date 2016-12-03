В Индонезии с радаров исчез пассажирский самолет

Сегодня утром с радаров диспетчеров исчез оснащенный двумя двигателями служебный самолет M-28 Skytruck, принадлежавший индонезийской полиции. На борту находились 15 человек.

Летательный аппарат был объявлен пропавшим. В управлении гражданской авиации Сингапура уведомили, что связь с пилотом оборвалась, когда потерпевший бедствие борт пребывал в воздухе над морем в районе острова Батам. Индонезийский военно-морской флот в эктренном порядке в рамках спасательной операции направил по указанным координатам три корабля и две патрульных моторных лодки. Но приплывшим на помощь ничего на месте найти не удалось.

Позднее в местной прессе появилось ссобщение о том, что обломки M-28 Skytruck были найдены рыбаками неподалеку от острова Пулау Лингга ориентировочно в половине двенадцатого по местному времени.

Текст: Е. Скобелева

