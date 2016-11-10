Где заказать необычные карнавальные костюмы?

Как же не встретить его в ярком и необычном карнавальном костюме , если вы приглашены на вечеринку или устраиваете праздник даже у себя дома? Однако, вопрос в другом… Где найти оригинальные и качественные карнавальные костюмы? - в интернет-магазине, подсказывают частые посетители «Костюмерки».

Широкий ассортимент

Что есть в магазине?

Персонажи из сказки, истории.



Ангелы, феи и демоны.



Медсестры, супергерои.



Ведьмы, грабители и благородные герои.



Одежда согласно стилю — стиляги, ретро.



Морячки и моряки.



Повара и официантки.



Вурдалаки, мушкетеры, индейцы.



Наряды для принцесс и принцев.



В магазине есть костюмы для Go-go, серии VIP, Хеллоуина, празднования дня Святого Валентина. В ассортименте имеются наряды и для других праздников и случаев.





Собственная фабрика пошива

Наличие собственной фабрики пошива одежды — это одно из основных преимуществ современного онлайн-магазина. Таким образом, магазин уверен в качестве предоставляемой продукции и полностью отвечает за нее. Еще одно преимущество состоит в том, что при отсутствии необходимого товара вы можете обратиться к менеджеру, который поможет достать его в самые краткие сроки.

Удобные способы оплаты

Оплатить заказ можно различным способом. Магазин принимает оплаты с помощью электронных денег через системы Вебмани, Киви, Яндекс деньги, переводов Вестерн Юнион. Также можно рассчитаться через Альфа-Банк, Сбербанк или карточками Виза, Мастеркард.

После оформления заказа есть возможность отследить состояние посылки, место ее нахождения и приблизительную дату прибытия. Отследить заказ можно непосредственно на сайте или через службы доставки.

Отличные условия доставки

В магазине есть несколько условий заказа, которые зависят от срочности, времени оформления и региона, в который должен он прийти. Так доступна доставка:

день-в-день,



на следующий день,



срочная — в течение 40 минут до 3 часов,



в регионы (2-5 дней).



Если сумма заказа выше 4 тысяч рублей, доставка осуществляется бесплатно. В других случаях ее цена зависит от региона и срочности. Например, доставка день-в-день и на следующий не превышает 300 рублей.

Если при получении товар по каким-то причинам не подходит, его можно вернуть со дня получения до истечения 14 дней.