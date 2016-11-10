Где заказать необычные карнавальные костюмы?
10.11.2016 12:58 / Общество / Прочли: 47 человек
Новый год — особенный праздник, волшебство которого знакомо нам из детства.
Как же не встретить его в ярком и необычном карнавальном костюме, если вы приглашены на вечеринку или устраиваете праздник даже у себя дома? Однако, вопрос в другом… Где найти оригинальные и качественные карнавальные костюмы? - в интернет-магазине, подсказывают частые посетители «Костюмерки».
Широкий ассортимент
Если нужен костюм снегурочки для взрослой девушки, образ невесты, настоящей королевы или сказочного персонажа, в онлайн-маркете «Костюмерка» найдется все. Здесь представлен огромный выбор костюмов для женщин и мужчин, а также, если есть потребность в ярком новогоднем костюме для новорожденного малыша и даже домашнего питомца!
Что есть в магазине?
- Персонажи из сказки, истории.
- Ангелы, феи и демоны.
- Медсестры, супергерои.
- Ведьмы, грабители и благородные герои.
- Одежда согласно стилю — стиляги, ретро.
- Морячки и моряки.
- Повара и официантки.
- Вурдалаки, мушкетеры, индейцы.
- Наряды для принцесс и принцев.
В магазине есть костюмы для Go-go, серии VIP, Хеллоуина, празднования дня Святого Валентина. В ассортименте имеются наряды и для других праздников и случаев.
Собственная фабрика пошива
Наличие собственной фабрики пошива одежды — это одно из основных преимуществ современного онлайн-магазина. Таким образом, магазин уверен в качестве предоставляемой продукции и полностью отвечает за нее. Еще одно преимущество состоит в том, что при отсутствии необходимого товара вы можете обратиться к менеджеру, который поможет достать его в самые краткие сроки.
Удобные способы оплаты
Оплатить заказ можно различным способом. Магазин принимает оплаты с помощью электронных денег через системы Вебмани, Киви, Яндекс деньги, переводов Вестерн Юнион. Также можно рассчитаться через Альфа-Банк, Сбербанк или карточками Виза, Мастеркард.
После оформления заказа есть возможность отследить состояние посылки, место ее нахождения и приблизительную дату прибытия. Отследить заказ можно непосредственно на сайте или через службы доставки.
Отличные условия доставки
В магазине есть несколько условий заказа, которые зависят от срочности, времени оформления и региона, в который должен он прийти. Так доступна доставка:
- день-в-день,
- на следующий день,
- срочная — в течение 40 минут до 3 часов,
- в регионы (2-5 дней).
Если сумма заказа выше 4 тысяч рублей, доставка осуществляется бесплатно. В других случаях ее цена зависит от региона и срочности. Например, доставка день-в-день и на следующий не превышает 300 рублей.
Если при получении товар по каким-то причинам не подходит, его можно вернуть со дня получения до истечения 14 дней.
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Источник: LadyVenus.ru
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