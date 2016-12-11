Боб Дилан заочно выразил благодарность за "нобелевку" по литературе





В своем обращении музыкант принес благодарность высокому жюри за то, что оно своим решением развеяло сомнения, одолевавшие автора по поводу того, можно ли назвать тексты его песен настоящей литературой. "Не единожды я спрашивал себя, являются ли мои песни настоящей литературой. Я очень благодарен Шведской академии за то, что она нашла время подумать над этим вопросом и, более того, дала на него утвердительный ответ", — отметил Роберт Аллен Циммерман (настоящее имя автора-исполнителя).





Также легендарный музыкант признался. что. если бы ему когда-то сказали о том, что он станет лауреатом Нобелевской премии, он бы ни за что не поверил: такое пророчество было для него сравнимым с предсказанием, что он слетает на Луну.





Текст: Е. Скобелева