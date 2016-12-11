Боб Дилан заочно выразил благодарность за "нобелевку" по литературе
11.12.2016 13:51 / Шоу-бизнес / Прочли: 117 человек
Легендарный американский музыкант заочно в письменной форме поблагодарил Нобелевский комитет Шведской академии, присуждающий Нобелевскую премию по литературе, за оказанную ему честь. Речь лауреата, который не смог прибыть в Стокгольм собственной персоной, зачитала вместо него с трибуны посол США в Швеции.
Как и ожидалось, Дилан не прибыл в столицу Швеции для участия в торжественной церемонии награждения Нобелевской премии. Но культовая фигура рок-музыки передал организаторам благодарственное письменное послание, заочно поблагодарив за присуждение ему самой престижной в мире литературной награды — Нобелевской премии по литературе 2016 года. Письмо лауреата на банкете после вручения медали зачитала американский посол в Королевстве Швеция Азита Раджи.
В своем обращении музыкант принес благодарность высокому жюри за то, что оно своим решением развеяло сомнения, одолевавшие автора по поводу того, можно ли назвать тексты его песен настоящей литературой. "Не единожды я спрашивал себя, являются ли мои песни настоящей литературой. Я очень благодарен Шведской академии за то, что она нашла время подумать над этим вопросом и, более того, дала на него утвердительный ответ", — отметил Роберт Аллен Циммерман (настоящее имя автора-исполнителя).
Также легендарный музыкант признался. что. если бы ему когда-то сказали о том, что он станет лауреатом Нобелевской премии, он бы ни за что не поверил: такое пророчество было для него сравнимым с предсказанием, что он слетает на Луну.
Текст: Е. Скобелева
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Почему запчасти для Хендай выгодней покупать в интернете
12.12.2016 12:23 / АвтомобилиАвтомобили торговой марки Hyundai в России пользуются большой популярностью. Поэтому не вызывает удивления тот...
Обнародовано видео полета над Марсом
На границе с Польшей образовались автомобильные очереди
12.12.2016 12:06 / В миреТак, по состоянию на сегодняшнее утро на границе с Польшей в очередях застряли приблизительно 200 автомобилей....
Билл Инглиш - новый премьер-министр Новой Зеландии
12.12.2016 11:59 / ОбществоНапомним, что кандидатуру Билла Инглиша официально утвердила правящая в этой стране Национальная партия, а он ...
На парламентских выборах в Румынии победа досталась социал-демократам
12.12.2016 11:58 / В миреНа парламентских выборах в Румынии подсчитали голоса. Оказалось, что 99% бюллетеней побеждает Социал-демократи...
Обнародованы торги на Лондонской бирже: стоимость нефти превысила $57 за баррель
12.12.2016 11:41 / ЭкономикаСегодня, 12 декабря, после открытия торгов стоимость нефти за баррель поднялась на $3, составляя таким образом...
При восхождении на гору, восток Малайзии, пропали более 30 туристов
12.12.2016 11:28 / ПроисшествияНапомним, что вернуться с вершины горы Брик альпинисты планировали вчера, в воскресенье. Однако, к этому време...
В ХМАО десять детей отравились угарным газом
12.12.2016 10:58 / ПроисшествияОтравившимися детьми оказались члены одной семьи, которая проживает в частном доме....
Число жертв теракта у собора в Каире составила 25 человек
12.12.2016 10:05 / ПроисшествияВ результате теракта у собора в Каире коптский патриарх прервал свой визит в Грецию. Он срочно решил возвращат...
При взрыве сауны в Воронеже пострадала женщина
12.12.2016 09:58 / ПроисшествияПричиной произошедшего эмчеэсники называют неисправный газовый баллон. ...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар