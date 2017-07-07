На трассе «Дон» в смертельном ДТП погибли четыре человека

Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД, авария произошла между населенными пунктами Горский и Дефановка. Установлено, что водитель «Nissan Almera» двигался со стороны Краснодара и выехал на встречную полосу, где ударился с грузовиком «ГАЗ».

Ехавшие в иномарке люди получили травмы, не совместимые с жизнью. Все скончались на месте аварии до приезда медиков. Правоохранители выясняют причины смертельного ДТП и примут процессуальное решение по данному факту.

Текст:

Е. Скобелева