Глава Минобороны Сергей Шойгу принял участие в географическом диктанте
В написании вчерашнего географического диктанта, проходившего, в частности, в стенах Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова принял участие также министр обороны России, а по совместительству президент Русского географического общества Сергей Шойгу.
Президент Русского
географического общества и глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу
написал Всероссийский географический диктант в МГУ им. М.В. Ломоносова. Министру,
судя по всему, образовательная акция пришлась по душе. «Сегодняшний диктант был
с очень интересными вопросами. Надеюсь, что мы хотя бы наполовину ответили, я,
во всяком случае», — поделился он с
журналистами по завершении теста.
Глава Минобороны отметил,
что к тестам такой сложности «за одну ночь не подготовишься». Также
высокопоставленный чиновник поблагодарил ректора МГУ Виктора Садовничего за оказанную
гостеприимность. «МГУ всегда был и остается центром притяжения не только для
географической науки, но и для тех людей, которые любят нашу страну, хотят
больше знать и больше понимать, что в ней происходит, что в нашей стране есть, чем
она богата», — добавил министр. Кроме того, Сергей Шойгу поздравил всех
участников, написавших общероссийский диктант по географии.
Напомним, в воскресенье, 20 ноября, во всех субъектах РФ открылись порядка 1,7 тысячи площадок, где россияне могли написать географический диктант.
Текст: Е. Скобелева