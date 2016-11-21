Глава Минобороны Сергей Шойгу принял участие в географическом диктанте

Президент Русского географического общества и глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу написал Всероссийский географический диктант в МГУ им. М.В. Ломоносова. Министру, судя по всему, образовательная акция пришлась по душе. «Сегодняшний диктант был с очень интересными вопросами. Надеюсь, что мы хотя бы наполовину ответили, я, во всяком случае», — поделился он с журналистами по завершении теста.



Глава Минобороны отметил, что к тестам такой сложности «за одну ночь не подготовишься». Также высокопоставленный чиновник поблагодарил ректора МГУ Виктора Садовничего за оказанную гостеприимность. «МГУ всегда был и остается центром притяжения не только для географической науки, но и для тех людей, которые любят нашу страну, хотят больше знать и больше понимать, что в ней происходит, что в нашей стране есть, чем она богата», — добавил министр. Кроме того, Сергей Шойгу поздравил всех участников, написавших общероссийский диктант по географии.

Напомним, в воскресенье, 20 ноября, во всех субъектах РФ открылись порядка 1,7 тысячи площадок, где россияне могли написать географический диктант.

Текст: Е. Скобелева