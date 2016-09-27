В результате ДТП с грузовиком, Воронежская область, погиб полицейский
27.09.2016 18:35 / Происшествия / Прочли: 169 человек
Согласно предварительным данным грузовик перевозил металлические конструкции. Он опрокинулся на патрульный автомобиль ВАЗ-2115.
Последний стоял на выделенной полосе с проблесковыми маячками.
ДТП произошло в Воронежской области. В результате случившегося погиб 42-летний сотрудник ГИБДД. Таково сообщение пресс-службы областного следственного управления СК РФ.
В областном МВД сообщили, что ЧП случилось в Павловском районе, 663 км автодороги М-4 "Дон". О нем известно следующее: - водитель грузовика перевозил металлические конструкции. Согласно предварительным данным он не справился с управлением, допустив касательное столкновение с движущимся в попутном направлении автобусом Москва - Краснодар. Дальше опрокинулся грузовик на патрульный автомобиль ВАЗ-2115. Тот стоял на выделенной полосе и у него проблескивали маячки. Рядом в легковом автомобиле находился сотрудник ГИБДД. Он оформлял иное ДТП. К сожалению, полицейский погиб на месте.
Следователи начали проверять обстоятельства ДТП. В пресс-службе следственного управления сообщили, что "по факту гибели полицейского начата доследственная проверка. Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли необходимые объекты, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти погибшего, опрошены сотрудники ГИБДД, пассажиры и водитель автобуса, а также другие очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение".
Что касается пострадавших, согласно обнародованным данным областного МВД, в аварии пострадал водитель большегрузного автомобиля. В пресс-службе областного МВД о нем сообщили следующее: - "Он госпитализирован в медицинское учреждение. В ГУ МВД России по Воронежской области назначено проведение проверки, направленной на установление всех обстоятельств ДТП".
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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