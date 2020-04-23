Украина о санкциях против археологов и вещателей Крыма

Текст сообщения был следующим: "Санкции вводятся в отношении юридических лиц, обеспечивающих незаконную деятельность оккупационной администрации РФ, проводящих незаконные поисковые работы на объектах археологического и культурного наследия Крыма". Речь касается 39 юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ и 22 юридических лиц, зарегистрированных на территории Крыма и Севастополя по российскому законодательству.







Пресс-служба сообщила следующее: "Также ограничения коснутся незаконно вещающих на захваченных радиочастотах на территории Крыма и Севастополя 19 юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ и 15 юридических лиц, зарегистрированных на территории Крыма и Севастополя".





Текст: Т. Сокот



