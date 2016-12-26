Приблизительно 200 человек эвакуировали по причине пожара в торговом центре в Москве

Приблизительно 200 человек эвакуировали по причине небольшого пожара в торговом центре, что расположен на юге Москвы.







Пострадавшие в результате случившегося отсутствуют. Это сообщение принадлежит пресс- службе столичного ГУ МЧС РФ. Здесь сообщили о площади возгорания, сообщив о том, что она составила 5 кв. м.





Текст сообщения пресс-службы носит следующий характер: - "пожар произошел в подсобном помещении в торговом здании на улице Ленинская Слобода. Прибывшие на место ЧП сотрудники пожарно-спасательных подразделений ликвидировали возгорание, пострадавших нет".





На место происшествия выехали эксперты. Они устанавливают причину возгорания.





Текст: Т. Сокот



