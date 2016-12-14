Полицией Мексики обнаружено два тоннеля, ведущих в Калифорнию
14.12.2016 08:59 / Происшествия / Прочли: 134 человек
В настоящий момент известно, что подземные коридоры были предназначены для перевозки наркотических веществ членами наркокартеля "Синалоа". Он возглавлял наркобарон Хоакин Гусман.
Полиция Мексики обнаружено два тоннеля. Они ведут в американский штат Калифорния из приграничного мексиканского города Тихуана.
Один из тоннелей оказался недостроенным. Стало известно, что подземные коридоры предназначались для перевозки наркотических веществ. Этим занимались члены наркокартеля "Синалоа". Напомним, что он возглавлял наркобарон Хоакин Гусман.
Сейчас Гусман ожидает экстрадиции в США. Американские власти обвиняют его в следующих преступлениях: распространении наркотиков, организации преступного сообщества, умышленных убийствах, отмывании денег.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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