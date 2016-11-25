Основатель пивного бренда «Corona» завещал по $2,5 миллиона каждому жителю своей деревни

Антонио Фернандес родился в 1917 году в бедной многодетной семье. Он был тринадцатым ребенком. Будучи подростком, Антонио вынужден был оставить занятия в школе, чтобы зарабатывать на жизнь. В 32 лет года эмигрировал из деревушки в провинции Леон в Мексику, где со временем стал гендиректором пивоваренной компании «Grupo Modelo».



Бизнесмен скончался в августе текущего года в возрасте 99 лет. А подробности его завещания стали известны в ноябре. Свыше 200 миллионов евро Фернандес оставил односельчанам.

Под руководством Фернандеса, возглавившего фирму в начале 1970-х годов, пиво «Corona» превратилось во всемирно известную марку. Он управлял компанией до 2005 года. Детей у миллиардера не было. Компанию он передал племяннику, который продолжил уже семейный бизнес. А немалую часть денег решил оставить жителям деревни, в которой родился. Люди из Сересалес дель Кондадо ошеломлены такой вестью, ведь с работой и деньгами тут сложная ситуация. Но теперь им не придется думать о заработках!