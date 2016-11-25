Основатель пивного бренда «Corona» завещал по $2,5 миллиона каждому жителю своей деревни
Миллиардер Антонино Фернандес, основавший пивную компанию «Corona», оставил жителям родной деревни Сересалес дель Кондадо, что на севере Испании, огромное состояние. Сейчас в деревне проживают 80 человек. И если оставленную богачом сумму разделить на всех, то получиться по 2,6 миллиона долларов на каждого!
Антонио Фернандес родился в 1917 году в бедной многодетной
семье. Он был тринадцатым ребенком. Будучи подростком, Антонио вынужден был
оставить занятия в школе, чтобы зарабатывать на жизнь. В 32 лет года эмигрировал
из деревушки в провинции Леон в Мексику, где со временем стал гендиректором
пивоваренной компании «Grupo Modelo».
Бизнесмен скончался в августе текущего года в возрасте 99
лет. А подробности его завещания стали известны в ноябре. Свыше 200 миллионов
евро Фернандес оставил односельчанам.
Под руководством Фернандеса, возглавившего фирму в начале
1970-х годов, пиво «Corona» превратилось во всемирно известную марку. Он управлял
компанией до 2005 года. Детей у миллиардера не было. Компанию он передал племяннику,
который продолжил уже семейный бизнес. А немалую часть денег решил оставить жителям
деревни, в которой родился. Люди из Сересалес дель Кондадо ошеломлены такой
вестью, ведь с работой и деньгами тут сложная ситуация. Но теперь им не
придется думать о заработках!
Текст: Е. Скобелева