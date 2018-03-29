Хорошо поели, а теперь о том, чего ни в коем случае нельзя делать

1.Не спите после еды



Еда перед сном приведет к увеличению веса, потому что человек не сжигает калории, которые потреблял. Согласно исследованию, проведенному специалистами Массачусетского технологического института, существует несколько причин, почему человек не должен спать после приема пищи. Это изжога, кислый рефлекс и прочее недомагаение. Изжога возможна в результате избытка кислоты в желудке. Она распространяется из желудка вверх по груди или в горло, становиться причиной отрыжки. Да, если ложитесь спать, плотно покушав, ваш желудок усиленно будет работать всю ночь, вызывая дискомфорт. Вам это нужно? Еще одна причина - беспокойный сон. Одно из неприятных ощущений - вздутие живота. Результаты многих исследований свидетельствуют о том, что придерживаясь этого правила, у людей реже мог быть инсульт. Поэтому, кушайте, по меньшей мере, за несколько часов до сна.





2.Не курите после еды

Большинство курит и им сложно избавиться от этой пагубной привычки. Было бы очень хорошо, если б человек вообще не курил после еды. Никотин в сигаретах имеет отношение к избытку кислорода. Последний нужен, чтобы организм имел хорошую возможность переварить пищу, не поглощая канцерогены. Многие исследования доказали, что курить после еды – это то же самое, что выкурить одновременно 10 сигарет. В результате, это одна из причин рака кишечника или легких.





3.Нечего купаться, плотно покушав

Существует несколько теорий, почему не нужно купаться после еды. Большинство знает, что час, полчаса, или, по крайней мере, минут 20 после обеда нужно подождать, прежде чем снова вернуться в бассейн. На Кубе детям говорят, что они должны ждать три часа, чтобы могли снова поплавать после еды. Родители, бабушки и дедушки объясняют своим детям ожидание, рассказывая им, что могут возникать судороги, в результате которых ребенок может утонуть. Конечно, безопасность воды важна для всех пловцов, но маловероятно, что плавание сразу после еды, особенно если человек не плавает энергично, приведет к опасным судорогам. Также, купаясь, в организм человек поступает сильный поток крови с руками, ногами и иными частями тела. В результате, уменьшается кровоток к желудку, ослабляется пищеварительная система. Сам процесс становится неэффективен, возникает боль в желудке.





Также не хорошо принимать ванну после еды. В результате такого поведения может слегка повыситься температура тела, если ванна слишком горячая, человек может перегреться и упасть в обморок. Также купание после еды может вызвать легкие спазмы желудка, потому что кровоток направляется на поверхность кожи.





Если все-таки кто-то лежит в ванне и склонен к кислой диспепсии, а не сидит полностью, у такого человека может быть изжога. Поэтому лучше все-таки подождать 20-30 минут после еды, прежде чем принимать ванну. Так удастся избежать расстройства желудка.

Если кто-то переедает и чувствует тошноту, тоже нужно повременить с купанием. Обратите внимание, что плавание при глубоком вдохе устраняет проблему.





4.Не желательно потреблять фрукты после еды

Думаете, что фрукты актуальны в любое время дня, ошибаетесь. Их лучше потреблять на пустой желудок. Дело в том, чтобы их переварить, необходимы иные ферменты. Это связано с тем, что простому сахару во фруктах нужно время для полного поглощения. Если в желудке пусто, человек получит максимальную пользу от клетчатки, питательных веществ, простого сахара во фруктах. Если будете кушать фрукты ближе к приему пищи, они там останутся дольше. Тогда, возможна, отрыжка, несварение, изжога, в общем, полный дискомфорт. /например, можно часто услышать, что «каждый раз, когда я ем арбуз, у меня отрыжка. Когда я ем дуриан, живот раздувается, а когда потребляю банан, я чувствую, что меня тошнит и т. д.» Кстати, потребляя некоторые фрукты на пустой желудок, вы будете снабжать свой организм энергией, но также можете ускорить процесс потери веса и ускорить процесс детоксикации.

Доктор Герберт Шелтон, занимающийся исследованием этого вопроса, считает, что такие фрукты как как апельсин и лимон, являются кислотными, однако, не все плоды щелочные для организма.

Также пейте только свежий фруктовый сок, избегайте напитков из банок, пачек или бутылок. Кроме того, не пейте сок, который подогревался. Избегайте употребления приготовленных фруктов, как в них нет питательных веществ, остался только вкус. Когда пьете свежий фруктовый сок, рекомендуется пить его очень медленно, чтобы он смешался с слюной перед тем, как проглотить ее.

Наш совет – попробуйте трехдневную фруктовую диету, чтобы очистить и обезвредить свое тело. 3 дня потребляйте фрукты и пейте свежие фруктовые соки. Результаты будут удивлены.





5.Нечего пить чай после еды

Чай после еды – одна из веских причин, почему плохо всасывается железо. Танин в чае связан с белком и железом в пище, что препятствует человеку максимально извлечь от их переваривания. В результате, всасывание железа уменьшается в пределах на 87 %. Несколько исследований доказало, что в чае присутствует фенольное соединение, которое влияет на поглощение железа, присутствующего в пище. Оно фактически препятствует его поглощению путем образования комплексов железа в кишечнике. Поэтому необходимо избегать употребления чая перед едой или даже между промежутками еды.





Низкое содержание железа – причина анемии (дефицит красных кровяных клеток в крови). В результате, человек чувствует слабость, сильную усталость, у него бледная кожа, головокружение, болит грудь, очень холодные ноги и руки, ломаются ногти, плохой аппетит.





Лучше дренировать потребление чая между приемами пищи. Если вы пьете его слишком много, это не только станет причиной того, что пища не вкусная, но и будет препятствовать поглощению белка в организме. Лучшее правило - не пить чрезмерного количества чая в течение получаса до еды и не потреблять его сразу после еды. Это связано с наличием дубильной кислоты в чае, которая будет связываться с белком и железом в пище, предотвращая их поглощение организмом, если пьете чай после еды. Поэтому хорошо подождать приблизительно полчаса после еды, чтобы потом насладиться глотком хорошего теплого чая.





В общем, когда будете кушать, подумайте, когда вам пить чай, есть фрукты, спать ложиться или принимать душ. Да, и еще, - не курите.





Текст: Т. Сокот



