Что нужно знать о микрокредитах и особенностях онлайн-займов?
27.10.2018 12:49 / Финансы / Прочли: 181 человек
На сегодняшний день востребованность займов возросла в разы.
Это обусловлено рядом факторов:
- Нестабильная экономическая ситуация
- Упрощенный порядок получения денежных средств
- Доступность, быстрота, удобство
Деятельность микрофинансовых компаний, оказывающих финансовую помощь на возмездной основе, весьма обширна. Практически любой желающий может получить микрозайм от частных лиц, не предоставляя большого набора документов. К тому же МФО чаще всего предоставляют займ без истории, что является большим плюсом. Для ускорения процесса получения денег можно воспользоваться сервисом Займ без процентов онлайн либо по телефону +79037190262. Еще одна особенность деятельности таких организаций – предоставление займа лицам, у которых имеется отрицательная кредитная история. Чтобы получить дополнительную информацию необходимо посетить страницу и почитать полный текст про кредиты онлайн.
Что такое микрокредит?
Микрокредит – предоставление денежных средств на краткосрочной возмездной основе под проценты. Такая категория кредитов отличается от классических тем, что срок возврата, как правило, невелик ( в среднем до 30 дней). Деньги предоставляются под проценты, которые рассчитываются в зависимости от периода кредитования.
В связи с глобальной компьютеризацией все большую популярность приобретают онлайн-займы.
Особенности онлайн-займов
Главной особенностью таких займов является удаленность. Для того чтобы получить деньги, не нужно куда-либо идти, собирать справки и характеристики. Требуется наличие одного паспорта и оформления определенной формы заявки. МФО, предоставляющие онлайн-займы, по общему правилу работают в круглосуточном режиме, поэтому сроки получения денег очень привлекательны. После заполнения заявки, она отправляется на обработку, и оператор принимает решение либо о предоставлении займа, либо об отказе. В случае одобрения, денежные средства незамедлительно поступают на карту, электронный кошелек либо банковский счет заемщика.
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Источник: LadyVenus.ru
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