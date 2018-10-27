Что нужно знать о микрокредитах и особенностях онлайн-займов?

Это обусловлено рядом факторов:

Нестабильная экономическая ситуация

Упрощенный порядок получения денежных средств

Доступность, быстрота, удобство



+79037190262 . Еще одна особенность деятельности таких организаций – предоставление займа лицам, у которых имеется отрицательная кредитная история. Чтобы получить дополнительную информацию необходимо посетить страницу и почитать полный текст про кредиты онлайн. Деятельность микрофинансовых компаний, оказывающих финансовую помощь на возмездной основе, весьма обширна. Практически любой желающий может получить микрозайм от частных лиц, не предоставляя большого набора документов. К тому же МФО чаще всего предоставляют займ без истории, что является большим плюсом. Для ускорения процесса получения денег можно воспользоваться сервисом Займ без процентов онлайн либо по телефону. Еще одна особенность деятельности таких организаций – предоставление займа лицам, у которых имеется отрицательная кредитная история. Чтобы получить дополнительную информацию необходимо посетить страницу и почитать полный текст про кредиты онлайн.





Что такое микрокредит?





Микрокредит – предоставление денежных средств на краткосрочной возмездной основе под проценты. Такая категория кредитов отличается от классических тем, что срок возврата, как правило, невелик ( в среднем до 30 дней). Деньги предоставляются под проценты, которые рассчитываются в зависимости от периода кредитования.





В связи с глобальной компьютеризацией все большую популярность приобретают онлайн-займы.





Особенности онлайн-займов





Главной особенностью таких займов является удаленность. Для того чтобы получить деньги, не нужно куда-либо идти, собирать справки и характеристики. Требуется наличие одного паспорта и оформления определенной формы заявки. МФО, предоставляющие онлайн-займы, по общему правилу работают в круглосуточном режиме, поэтому сроки получения денег очень привлекательны. После заполнения заявки, она отправляется на обработку, и оператор принимает решение либо о предоставлении займа, либо об отказе. В случае одобрения, денежные средства незамедлительно поступают на карту, электронный кошелек либо банковский счет заемщика.