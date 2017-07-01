В результате ДТП на юге Москвы пострадали двое детей

На юге Москвы произошла авария. В результате случившегося госпитализированы двое детей. Это сообщение принадлежит московскому департаменту гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.







Текст сообщения представителей московского департамента гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности носит следующий характер: - "На пересечении Каширского шоссе с улицей Академика Миллионщикова произошло ДТП. Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) вылетел к месту аварии и экстренно доставил двух пострадавших детей в городскую клиническую больницу №9".





Известно, что на борту пострадавших детей сопровождали врачи МАЦ. Также присутствовали представители Центра экстренной медицинской помощи.





В настоящий момент уточняются все обстоятельства аварии.









Текст:

Т. Сокот



