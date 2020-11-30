Эксперт о том, почему нельзя водить автомобиль с открытыми окнами

Он считает, что вместе с потоком ветра в лицо водителю попадают мелкие камни, насекомые и брызги. Если что-то из этого залетит в глаз, тогда сам контроль за дорогой на время утерян.



Да и мельчайшая пыль, которая поднимается с дороги, содержит массу негативных веществ. Это могут быть даже мельчайшие частицы шин и оксид азота от дизельных двигателей. Поэтому дышать подобным воздухом очень вредно для здоровья.

В случае аварии, как говорит Васильев, вполне реально получить дополнительные травмы от влетающих в окно предметов. Поэтому у современных авто в случае ДТП окна и люки автоматически закрываются.

Текст: Т. Сокот



