В Москве избили работника посольства Ирландии

В самом центре столицы вчера избили до полуобморочного состояния работника ирландского посольства, сообщают в столичных правоохранительных органах.

Приблизительно в семь часов утра в воскресенье, 13 ноября, в дежурную часть поступил звонок о том, что гражданин Ирландии и сотрудник посольства этой страны госпитализирован в одно из московских медучреждений с черепно-мозговой травмой и переломом носа. Как рассказал медикам сам потерпевший, его избил неизвестный молодой мужчина около бара «Дорогая, я перезвоню» и станцией метрополитена «Китай-город».

Сотрудники московской полиции смогли дозвониться до пострадавшего иностранца, но он отказался писать заявление на своего обидчика и пояснил, что претензий ни к кому не имеет. По словам гражданина Ирландии, конфликт с незнакомым ему молодым человеком произошел из-за девушки.

Текст: Е. Скобелева



