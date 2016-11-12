Происшествие в аэропорту Домодедово: между собой столкнулись две спецмашины

В московском аэропорту Домодедово произошел следующий инцидент: - между собой столкнулись буксировщик и машина для противообледенительной обработки самолета.







В результате инцидента пострадавшие отсутствуют. Это сообщение пресс-службы аэропорта.





В пресс-службе сообщили, что "11 ноября при выполнении буксировки воздушного судна, вылетающего из московского аэропорта Домодедово в Уфу, произошло столкновение двух единиц спецтехники".





О происшествии известно следующее: в результате буксировки самолета на взлетно-посадочную полосу столкнулись буксировщик и деайсер. Последнее - это машина, которая предназначена для противообледенительной обработки самолета.





Что касается состояния авиалайнера, оно в настоящий момент устанавливается.





В пресс-службе сообщили, что пострадавшие в результате инцидента отсутствуют. Всех пассажиров доставили в здание терминала.





В СМИ представлена информация о том, что “инцидент не повлиял на работу аэропорта”.





Обслуживание рейсов происходит согласно действующему расписанию", - отметили в Домодедове.





Причины случившегося установят в ходе соответствующих проверочных мероприятий. Это сообщение пресс-службы.









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Т. Сокот



