Госдума приняла закон, который касался расселения аварийного жилья в России

Дальше федеральные и местные органы власти наделялись полномочиями, позволяющими определять аварийность дома. Местные органы не имеют права принимать решения, которые касаются признания аварийными домов, квартиры в которых находятся в федеральной или региональной собственности. В общем, региональные власти вправе принимать решения, которые непосредственно касаются мер поддержки владельцев квартир в домах. Они после признания аварийными должны подвергаться сносу.



Поэтому граждане, чьи дома подлежат сносу как аварийные, получат жилье из маневренного фонда на два год. На протяжении этого времени власти обязаны предоставить данным гражданам новое жилье. Еще один вариант решения проблемы - выплатить компенсацию.





Региональные власти вправе обратиться к Фонду ЖКХ за средствами в том случае, если они гарантируют, что на территории, где был раньше расположен аварийный дом, разместят социальные и спортивные объекты.





Текст: Т. Сокот