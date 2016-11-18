Увеличилось число погибших от взрыва бензовоза в Мозамбике
18.11.2016 07:03 / Происшествия / Прочли: 83 человек
Оно составило 73 человека. Местные власти сообщили, что люди подбежали к опрокинутому бензовозу. Они хотели слить топливо.
В Мозамбике взорвался бензовоз, в результате много пострадало людей. Так, число пострадавших уже увеличилось до 73. Таково сообщение властей этой африканской страны.
Их текст сообщения носит следующий характер: - "бензовоз, направлявшийся из портового города Бейра в Малави, перевернулся, люди подбежали, чтобы слить с опрокинутого транспортного средства топливо, в этот момент и произошел взрыв".
Ранее сообщалось, что погибли 43 человека, а 110 ранены.
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Источник: LadyVenus.ru
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