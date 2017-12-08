Стрельба в школе в Нью-Мексико: погибли три человека, есть раненые

Стрельбу открыли в четверг в школе, которая находится в северной части штата Нью-Мексико. В общем, произошла целая трагедия- убиты три человека. В том числе есть раненые – 12 человек. Их возраст не известен. Погибшие, скорее всего, школьники.







Согласно обнародованным предварительным данным стало известно, что стрелявшего задержали. Другая информация о стрелявшем, которая тоже представлена в СМИ, свидетельствует о том, что стрелявший в числе убитых. Так, Кристизен уточнил, что человек, который открыл стрельбу, также мертв, однако не объяснил, входит ли он в общее число жертв. Более подробная информация об обстоятельствах инцидента в учебном заведении, отсутствует.

Здание школы тщательно осматривают сотрудники правоохранительных органов. Было принято решение в связи с произошедшим закрыть школы в ряде других близлежащих городов.

Текст: Т. Сокот



