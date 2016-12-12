Число жертв теракта в Стамбуле выросло до почти 40





Как информирует турецкое здравоохранительное ведомство, различные увечия получили 155 человек, жизнь 14 из них все еще остается под угрозой.





Напомним, террористический акт произошел возле футбольного стадиона после окончания игры между местным клубом "Бешикташ" и приезжим "Бурсаспором". Прогремело два взрыва. Одну из бомб запустил в действие смерник: заминированный автомобиль под его управлением протаранил автобус с полицейскими.





Ответственности за террористическую атаку ни одна группировка пока на себя не взяла. турецкие власти подозревают боевиков Рабочей партии Курдистана или "Исламского государства".





В республике объявили траур.





Текст: Е. Скобелева